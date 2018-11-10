11 Ноября 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

"Мостострой-11" назвал причины обрушения моста в Югре

Мост через реку Юганская в Нефтеюганском районе обрушился из-за потери вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа. О причинах сообщили в пресс-службе компании "Мостострой-11", территориальная фирма которой демонтировала объект, передает корреспондент Накануне.RU.

Мост, напомним, обрушился 5 ноября. В результате погибло двое рабочих, пострадали семь человек. Работы на объекте вела компания "Мостоотряд-29".

"На объекте при разборке железобетонных плит проезжей части демонтируемого моста произошла потеря вертикальной устойчивости балок в районе демонтажа, что привело к обрушению пролётного строения", - сообщили в "Мостострое-11".

Компания работает с семьями пострадавших и погибших. Для расследования несчастного случая создана комиссия, проектно-сметную документацию проверяют "Институт Гипростроймост-Санк-Петербург" и "Институт "Стройпроект".

Как сообщало Накануне.RU, по факту гибели рабочих возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

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"Мостострой-11" назвал причины обрушения моста в Югре

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Теги: Мостострой-11, обрушение моста в ХМАО, протока Юганская, Мостоотряд-29, Мостострой-11



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