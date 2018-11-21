"Декоммунизацию следует завершить". Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

Президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Данное намерение он объяснил тем, что Григорий Петровский, в честь которого назван субъект, был "одним из руководителей коммунистической диктатуры", а также "соорганизатором и исполнителем Голодомора".

" Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов, — отметил Порошенко. — Нужен не пиар, а результат — то есть окончательное завершение декоммунизации".