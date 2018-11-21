21 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

"Декоммунизацию следует завершить". Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

Президент Украины Пётр Порошенко внёс в Верховную раду законопроект о переименовании Днепропетровской области в Днепровскую. Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Данное намерение он объяснил тем, что Григорий Петровский, в честь которого назван субъект, был "одним из руководителей коммунистической диктатуры", а также "соорганизатором и исполнителем Голодомора".

"Анализ показывает, что за Днепровскую область проголосует более трехсот депутатов, — отметил Порошенко. — Нужен не пиар, а результат — то есть окончательное завершение декоммунизации".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, украинская Рада направила в Конституционный суд законопроект о переименовании Кировоградской области в Кропивницкую. За это решение с третьей попытки проголосовали более половины депутатов — 239.

молебен "о вразумлении депутатов", Верховная рада(2017)|Фото: youtube.com

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"Декоммунизацию следует завершить". Порошенко предложил переименовать Днепропетровскую область

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Теги: Пётр Порошенко, Украина, Днепропетровская область, переименование, декоммунизация, десоветизация



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