21 Ноября 2018
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Генеральный директор "Синара-Девелопмент" стал лауреатом премии имени Татищева и де Геннина

Генеральный директор "Синара-Девелопмент" Тимур Уфимцев награжден премией им. В.Н. Татищева и Г.В. де Геннина в номинации "За заслуги в области архитектуры и строительства".

Как сообщили Накануне.RU, в пресс-службе Группы "Синара", соответствующее постановление подписал глава Екатеринбурга Александр Высокинский. Уфимцеву были вручены памятная медаль и диплом.

Генеральный директор "Синара Девелопмент" Тимур Уфимцев(2018)|Фото: Накануне.RU

Награду присудили главе "Синара-Девелопмент" за проведение реконструкции Центрального стадиона города (ныне - Екатеринбург-Арена). Отметим, что Центральный стадион был построен в 1953-1957 гг. С 2006 по 2011 г. спортивное сооружение уже находилось на реконструкции. А с 7 октября 2015 по 29 декабря 2017 г. была проведена новая реконструкция стадиона, и объект приведен к соответствию требованиям ФИФА для Чемпионата мира 2018 года. Работами занималась группа "Синара".

Екатеринбург-арена, Центральный стадион(2017)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург-Арена, Центральный стадион(2017)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург-Арена, Центральный стадион(2017)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург-арена, стадион(2018)|Фото: Накануне.RU

В рамках новой реконструкции в исторические стены была встроена новая арена, спроектированная в соответствии с требованиями ФИФА, были сохранены и восстановлены культурно-исторические элементы архитектурного ансамбля спорткомплекса. Стадион стал первым объектом мундиаля в городах, не принимавших Кубок Конфедераций ФИФА, который был сдан в эксплуатацию.

Уфимцев рассказал, что искренне гордится построенным в уральской столице спортивным объектом и считает его результатом колоссальной командной работы строителей, архитекторов, проектировщиков, представителей городской и областной администрации.

ЧМ-2018, Сенегал - Япония(2018)|Фото: Накануне.RU

Антуан Гризманн навешивает в штрафную перуанцев(2018)|Фото: Накануне.RU

Екатеринбург-Арена, телефон, болельщики, ЧМ-2018(2018)|Фото: Накануне.RU

после матча Япония-Сенегал(2018)|Фото: Накануне.RU

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Генеральный директор "Синара-Девелопмент" стал лауреатом премии имени Татищева и де Геннина

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Теги: Тимур Уфимцев, Синара-Девелопмент, премия имени Татищева и де Геннина, Екатеринбург-Арена, ЧМ-2018



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