Увидели из космоса: Киев заявил о смещении Крымского моста

Украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий" заявило в Facebook, что Крымский мост якобы смещается. На основании "данных космических снимков" там сделали вывод, что различные части моста то проседают, то поднимаются на десятки миллиметров в год.

Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что подобные публикации имеют чисто пропагандистские цели.

"Это рассчитано на украинскую аудиторию, которую они пытаются убедить, что у нас тут все плохо, а на Украине, где замерзают города, все в порядке", – цитируют его РИА Новости.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что заявленные в Киеве цифры просто придуманы, поскольку там не могли ничего измерить.

Как сообщало Накануне.RU, Киев завел уголовное дело из-за строительства Крымского моста. При этом украинский президент Петр Порошенко тайно зарабатывал на его строительстве.