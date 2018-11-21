21 Ноября 2018
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Увидели из космоса: Киев заявил о смещении Крымского моста

Украинское министерство по вопросам "временно оккупированных территорий" заявило в Facebook, что Крымский мост якобы смещается. На основании "данных космических снимков" там сделали вывод, что различные части моста то проседают, то поднимаются на десятки миллиметров в год.
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Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара считает, что подобные публикации имеют чисто пропагандистские цели.

"Это рассчитано на украинскую аудиторию, которую они пытаются убедить, что у нас тут все плохо, а на Украине, где замерзают города, все в порядке", – цитируют его РИА Новости.

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что заявленные в Киеве цифры просто придуманы, поскольку там не могли ничего измерить.

Как сообщало Накануне.RU, Киев завел уголовное дело из-за строительства Крымского моста. При этом украинский президент Петр Порошенко тайно зарабатывал на его строительстве.

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Увидели из космоса: Киев заявил о смещении Крымского моста

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Теги: Украина, Крым, Крымский мост



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