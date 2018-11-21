21 Ноября 2018
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Общество Центральный ФО

Школьник, попавший под поезд, не дождался скорой и пошел домой

Подмосковный школьник попал под поезд, однако медиков мальчик дожидаться не стал и ушел домой.

13-летнего подростка сбил несущийся поезд, пишет Федералпресс. Мальчик не заметил состав, когда переходил железнодорожные пути, поскольку был в наушниках. Увлекшись прослушиванием русского рэпа, парень попал под ехавший на него локомотив.

Мальчику повезло, поскольку он шел медленно, поезд не проехался по нему, а толкнул по касательной. От удара школьник упал на землю и потерял сознание. Прохожие, наблюдавшие за инцидентом, вызвали пострадавшему скорую помощь.

Однако молодой человек через некоторое время пришел в себя и решил, что лучше медиков не дожидаться. Он просто встал и ушел домой.

Врачи скорой помощи все равно позже настигли подростка, но уже с милицией. Парню придется провести в больнице не меньше месяца. У него сломана ключица, а также диагностирован ушиб мозга, сообщает телеграм-канал Mash.

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Школьник, попавший под поезд, не дождался скорой и пошел домой

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Теги: школьник, поезд, скорая помощь, полиция



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