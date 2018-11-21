21 Ноября 2018
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Политика В России

Губернатор Липецкой области: Мои слова о ценах и зарплатах неверно процитированы

Врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что его слова о высоких ценах и маленькой зарплате, вызвавшие резонанс, неверно процитировали.

Ранее СМИ привели заявление Артамонова на встрече со студентами: "Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие". При этом издания ссылались на страницу в соцсети студентки Елецкого государственного университета.

Артамонов заявил, что отвечал по-другому: "Возможно, нам следует подумать, как сделать, чтобы вы больше зарабатывали". "Это сильно разное ", - сказал РИА Новости врио губернатора.

Ранее о том, что ее скандальное высказывание "переделали", заявила сенатор от Брянской области.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Екатерина Лахова раскритиковала россиян, требующих повышения прожиточного минимума. По ее словам, люди, называющие 3,5 тысячи рублей "мизерной суммой", должны помнить об "ужасах" Великой Отечественной войны.

После сенатор отметила, что не будет ничего комментировать. "Я не буду комментировать глупость, которую написали в Telegram. Пусть вначале научатся говорить. Глупость всякую переделают, а потом я должна комментировать", - сказала Лахова.

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Губернатор Липецкой области: Мои слова о ценах и зарплатах неверно процитированы

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Теги: игорь артамонов, липецкая область, цены, зарплаты



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