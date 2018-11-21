21 Ноября 2018
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Общество Центральный ФО

УФАС в Москве возбудило дело против "Burger King"

Компания "Burger King" не представила информацию по запросу антимонопольного ведомства, в связи  с чем против нее возбуждено дело, сообщили Накануне.RU в пресс-службе московского УФАС.

"В ходе проверки факта распространения рекламы с изображением куриных палочек с надписью "Раскурячь их всех!" и слоганом "Окурительный чикен фри" регулятор запросил у "Burger King" документы и сведения, необходимые для принятия решения о возбуждении дела. Сеть ресторанов быстрого питания не представила в установленные сроки никакой информации по запросу ведомства", - говорится в сообщении.

В этой связи ведомство решило провести административное расследование по факту нарушения "Burger King" ч.6 ст. 19.8 КоАП РФ. Дело рассмотрят 12 декабря.

 

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УФАС в Москве возбудило дело против "Burger King"

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Теги: бургер кинг, фас, москва



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