ФСБ продолжает выявлять преступные действия высокопоставленного экс-офицера МЧС Зауралья

Управление ФСБ России по Курганской области выявило новый эпизод в деле экс-подполковника МЧС региона.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывший офицер МЧС заставлял своих подчиненных возвращать выданные им премии. Сумма "выплат" составила 270 тыс. рублей.

Летом прошлого года злоумышленник передал в бухгалтерию МЧС указание рассчитаться за офисную бумагу в размере 60 тыс. рублей. После оплаты офицер сбыл бумагу и получил за это 48 тыс. рублей.

Деньги он забрал себе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

На экс-сотрудника МЧС сейчас возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве.