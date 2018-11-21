ФСБ продолжает выявлять преступные действия высокопоставленного экс-офицера МЧС Зауралья

21 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Происшествия Курганская область

ФСБ продолжает выявлять преступные действия высокопоставленного экс-офицера МЧС Зауралья

Управление ФСБ России по Курганской области выявило новый эпизод в деле экс-подполковника МЧС региона.

Как ранее сообщало Накануне.RU, бывший офицер МЧС заставлял своих подчиненных возвращать выданные им премии. Сумма "выплат" составила 270 тыс. рублей.

Летом прошлого года злоумышленник передал в бухгалтерию МЧС указание рассчитаться за офисную бумагу в размере 60 тыс. рублей. После оплаты офицер сбыл бумагу и получил за это 48 тыс. рублей.

Деньги он забрал себе, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

На экс-сотрудника МЧС сейчас возбуждено еще одно уголовное дело о мошенничестве.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

ФСБ продолжает выявлять преступные действия высокопоставленного экс-офицера МЧС Зауралья

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: полковник, ФСБ, Зауралье, МЧС



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 14.08.2018 09:29 Мск В деле зауральского полковника МЧС выявлен дополнительный эпизод преступной деятельности
Ранее 27.07.2018 09:52 Мск В Зауралье полковник МЧС собирал деньги со своих подчиненных

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 385

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети