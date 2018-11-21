21 Ноября 2018
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Во Владивостоке загорелся строящийся элитный ЖК - один из самых дорогих новостроев в стране

В строящемся элитном жилом комплексе "Маринист" во Владивостоке произошел пожар: горели строительные материалы.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС Приморья, сообщение о возгорании на улице Фонтанная поступило в 12.42 по местному времени. В 13.34 огнеборцы потушили пожар.

Общая площадь возгорания составила 80 кв. м. В результате случившегося никто не пострадал.

ЖК Маринист, пожар(2018)|Фото: youtube.com/Вести: Приморье. "ГТРК "Владивосток"

Жилой комплекс состоит из четырех отдельных башен от 11 до 18 этажей. ЖК "Маринист" рассчитан на 166 квартир бизнес-класса: 1-5-комнатные квартиры площадью от 55 до 166 м2.

Местные СМИ сообщали, что стоимость новой квартиры в ЖК на берегу Амурского залива во Владивостоке заняла 7-е место в рейтинге самых дорогих "новостроев" России.

ЖК Маринист во Владивостоке(2018)|Фото: маринист.рф

ЖК Маринист во Владивостоке(2018)|Фото: маринист.рф

Так, стоимость 5-комнатной квартиры площадью от 165,6 "квадратов" составляет 38 - 41 млн рублей.

Напомним, два дня назад во Владивостоке произошел пожар в торговом центре на улице Русская. Его общая площадь составила 1 тыс. 600 кв.м.

Здание загорелось ночью, в результате пожара никто не пострадал.

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Во Владивостоке загорелся строящийся элитный ЖК - один из самых дорогих новостроев в стране

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Теги: владивосток, пожар, жк маринист



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