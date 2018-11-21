21 Ноября 2018
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Депутат гордумы Челябинска позвал Высокинского в гости, чтобы тот рассказал о ненужности аэропорта жителям

Главу Екатеринбурга Александра Высокинского позвали в Челябинск, чтобы тот повторил слова о ненужности современного аэропорта в этом городе. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат гордумы Челябинска Дмитрий Довженко, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Александр Геннадьевич, а вы приезжайте к нам, в Челябинскую гордуму. И прямо глядя в глаза, нам, депутатам, челябинцам, повторите слова про аэропорт и место Челябинска в вашей модели мира", - заявил депутат.

Напомним, что Александр Высокинский заявил, что Челябинску не нужен аэропорт мирового класса, так как возможностей Кольцово хватит для обслуживания жителей двух городов. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном на официальном портале администрации города.

В интервью речь шла о строительстве между Екатеринбургом и Челябинском высокоскоростной магистрали (ВСМ).

"Зачем, например, строить еще один аэропорт мирового класса в Челябинске? Возможностей порта Кольцово уже достаточно для обслуживания пассажиров и Екатеринбурга, и Челябинска (при условии запуска ВСМ). Синергетический и агломерационный эффект от строительства ВСМ между городами Урала исчисляется даже не миллиардами, а триллионами рублей!", - заявил глава Екатеринбурга.

Отметим, что Челябинская область получит из федерального бюджета около 1 млрд руб. на реконструкцию взлетно-посадочной полосы к саммитам ШОС и БРИКС.

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Депутат гордумы Челябинска позвал Высокинского в гости, чтобы тот рассказал о ненужности аэропорта жителям

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Теги: ВСМ, аэропорт, Кольцово, Александр Высокинский



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Ранее 20.11.2018 11:00 Мск Кольцово хватит на всех. Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что Челябинску не нужен аэропорт

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