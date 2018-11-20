Ущерб от нарушений на космодроме Восточный превысил 10 млрд рублей

Свыше 140 уголовных дел возбуждено с 2014 года по фактам нарушений при строительстве космодрома "Восточный".

Ущерб составил более 10 млрд рублей, заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, выступая на интернет-канале ведомства "Эфир".

Напомним, строительство "Восточного" сопровождалось скандалами и возбуждением множества уголовных дел. Первый раз космодром прогремел в СМИ в связи с задержкой зарплат в 2013 г. Тогда же Дмитрий Рогозин проинспектировал стройку.

В 2014 г. было выявлено отставание по срокам на два месяца. Затем Счетная палата выявила хищения в особо крупных размерах. В начале 2015 г. ведомство выявило растрат на 13 млрд руб.

В конце прошлого года в Москве и Ставропольском крае были возбуждены уголовные дела в отношении одного из субподрядчиков строительства космодрома "Восточный". Его подозревают в растрате и использовании поддельных документов.

В октябре был подписан контракт на строительство второй очереди космодрома.