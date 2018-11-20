20 Ноября 2018
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Происшествия Пермский край

Гендиректора пермской компании судят за незаконные сделки на 1,4 миллиарда

В Перми генерального директора "Электротехнической компании" ("ЭТК") судят за незаконные траты 1,4 млрд руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

По версии следствия, он с 29 июня 2011 по 23 июля 2012 гг. без одобрения совета директоров самостоятельно совершал сделки с аффилированной ему "Электротехнической корпорацией "Кама". Всего со счетов подконтрольной ему организации в "Каму" ушла астрономическая сумма – 1,4 млрд руб.

Это привело к критическому ухудшению платежеспособности "ЭТК". Начались просрочки по обязательствам перед коммерческими и кредитными организациями. Ликвидирована производственная база предприятия. 587 млн руб., полученные "Камой", присвоены и растрачены обвиняемым.

Арестовано имущество обвиняемого и его родных на сумму 120 млн руб., изъято имущества на 160 млн руб. Дело рассмотрит Свердловский районный суд Перми.

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Гендиректора пермской компании судят за незаконные сделки на 1,4 миллиарда

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Теги: Электротехническая компания, присвоение, растрата



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