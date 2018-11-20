В Екатеринбурге группу фальшивомонетчиков отправили в колонию

Троих жителей Екатеринбурга отправили в колонию на 15 лет за попытку сбыть 56 поддельных купюр – каждая достоинством в 1 тыс. рублей. Роберт Шарбатов и Руслан Зейтагов приговорены к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а их соучастник Никита Чурбанов - к 1 году и 7 месяцам, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, все трое осужденных перевозили товар в автомобиле "BMW". Также при обыске квартиры одного из фигурантов дела сыщики изъяли огнестрельное оружие и боеприпасы. В отношении злоумышленников было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК – изготовление в целях сбыта поддельных банковских билетов ЦБ РФ.

Известно, что для сброса подделок сбытчики выбирали небольшие торговые организации, покупая товары на сумму не более 150 рублей.

По данным полковника Горелых, в настоящее время на территории Среднего Урала наблюдается спад сбытов фальшивых купюр - 41,1%. С начала текущего года сотрудники УЭБиПК конфисковали 441 поддельную денежную купюру. Однако фальшивомонетчики продолжают искать новые способы для сбыта фальшивых купюр.

"Наиболее распространенным является курьерская доставка с предварительным заказом в сети "Интернет" через виртуальные теневые площадки, зарегистрированные на территории зарубежных стран. Так, в мае 2018 года за сбыт пятитысячной фальшивки в торговой сети Екатеринбурга полицией взят с поличным студент одного из ВУЗов, который липовые деньги получал посредством курьерской службы. По материалам ОВД суд также признал его виновным и отправил в колонию сроком на 1 год. В июле текущего года аналогичным способом заказал и получил партию поддельных денежных купюр достоинством 100 долларов США в количестве 15 купюр тридцатилетний неработающий житель города на Исети, его тоже выявили и изобличили сыщики УЭБиПК. Сейчас идет судебное разбирательство",- рассказал Валерий Горелых.