20 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР ДНР и ЛНР

Пушилин вступил в должность главы ДНР

Денис Пушилин вступил в должность главы ДНР. Церемония инаугурации состоялась в государственном академическом театре оперы и балета им. Соловьяненко.
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На инаугурацию приехали глава Республики Крым Сергей Аксенов, депутаты Государственной Думы РФ Андрей Козенко, Казбек Тайсаев, Михаил Дегтярев, Сергей Натаров, Иван Сухарев, Александр Шерин, Павел Шперов, глава ЛНР Леонид Пасечник, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

"Клянусь при осуществлении полномочий главы Донецкой Народной Республики соблюдать конституцию Донецкой Народной Республики и законы, уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности главы Донецкой Народной Республики, верно служить народу", - произнес присягу Пушилин.

После этого председатель Верховного суда ДНР Андрей Ким объявил, что Пушилин вступил в должность главы ДНР.

Напомним, он избран на 5 лет. На выборах его поддержали 60,85% избирателей при явке 80%.

глава ДНР Денис Пушилин(2018)|Фото: dan-news.info

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Пушилин вступил в должность главы ДНР

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Теги: ДНР, Денис Пушилин



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