20 Ноября 2018
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В Екатеринбурге стартовал суд над маньяком, убившим 14-летнюю девочку на школьном стадионе

В Екатеринбурге начался суд над маньяком. Его обвиняют в ряде преступлений, в том числе в изнасиловании и жестоком убийстве 14-летней школьницы.

Напомним, по версии следствия, в ночь на 18 сентября 2011 года на стадионе школы №57 мужчина изнасиловал девочку, после чего убил ее и скрылся. Преступника задержали лишь в 2017 году. До задержания он работал индивидуальным предпринимателем в сфере ремонта электрики.

Позже выяснилось, что еще в начале нулевых он угрожал убийством своей знакомой женщине, которую затем изнасиловал. В 2008 году он надругался над другой женщиной, с которой познакомился незадолго до этого. Также злоумышленник похитил ее личное имущество на общую сумму более 5 тыс. руб.

маньяк, убийство школьницы в Екатеринбурге(2018)|Фото: СКР Свердловской области

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, после убийства школьницы мужчина уехал в Нижний Тагил к своим знакомым, сформировав себе алиби. 10 мая 2017 года его удалось установить и задержать.

Сегодня, 20 ноября, Свердловский областной суд приступил к рассмотрению данного уголовного дела.

маньяк, убийство школьницы в Екатеринбурге(2018)|Фото: СКР Свердловской области

Напомним, в полиции, характеризуя задержанного, отмечали, что это "замкнутый, необщительный гражданин", а в момент задержания и обыска по месту жительства вел себя абсолютно хладнокровно и спокойно. У сыщиков уголовного розыска были все основания полагать, что у него может иметься склонность к совершению насильственных половых преступлений с мазохистским уклоном.

маньяк, убийство школьницы в Екатеринбурге(2018)|Фото: СКР Свердловской области

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В Екатеринбурге стартовал суд над маньяком, убившим 14-летнюю девочку на школьном стадионе

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Теги: суд, маньяк, Екатеринбург



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