20 Ноября 2018
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра

В Сургуте ранее судимый мужчина наказан за вымогательство: забрал у адвоката 1,2 миллиона и требовал еще

34-летний сургутянин наказан за нападение на адвоката: "выбил" из него деньги и машину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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Вымогатель получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 400 тыс. руб.

Напомним, преступник, зная о том, что один из адвокатов получил 4 млн руб., решил на этом нажиться. В феврале-марте 2016 г. он, вымогая деньги под угрозой расправы, обобрал потерпевшего. Злоумышленник завладел автомобилем адвоката стоимостью около 1 млн руб., а также деньгами в сумме 250 тыс. руб. Желая получить еще денег, 8 июля в Сургуте преступник избил потерпевшего. 12 июля злоумышленника задержали.

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В Сургуте ранее судимый мужчина наказан за вымогательство: забрал у адвоката 1,2 миллиона и требовал еще

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Теги: адвокат, вымогательство, уголовное дело, суд



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Ранее 14.07.2016 13:46 Мск В Югре ранее судимый мужчина подозревается в вымогательстве: забрал у адвоката 1,2 миллиона и требовал еще

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