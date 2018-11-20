В Сургуте ранее судимый мужчина наказан за вымогательство: забрал у адвоката 1,2 миллиона и требовал еще

34-летний сургутянин наказан за нападение на адвоката: "выбил" из него деньги и машину, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

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Вымогатель получил восемь лет колонии строгого режима и штраф в 400 тыс. руб.

Напомним, преступник, зная о том, что один из адвокатов получил 4 млн руб., решил на этом нажиться. В феврале-марте 2016 г. он, вымогая деньги под угрозой расправы, обобрал потерпевшего. Злоумышленник завладел автомобилем адвоката стоимостью около 1 млн руб., а также деньгами в сумме 250 тыс. руб. Желая получить еще денег, 8 июля в Сургуте преступник избил потерпевшего. 12 июля злоумышленника задержали.