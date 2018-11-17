Бывший депутат Госдумы арестован по обвинению в вымогательстве

Бывший депутат Госдумы от КПРФ Леонид Маевский до 14 января 201 г. отправлен под арест из-за обвинений в вымогательстве. Решение принял Тверской суд Москвы.

Экс-депутат Госдумы обвиняется в вымогательстве $37,5 млн за нераспространение порочащей информации. Максимальный срок, который грозит Маевскому, 15 лет лишения свободы.

Заседание суда проходило в закрытом режиме, об этот попросил бывший депутат. "Я бы хотел добавить, что тут могут быть затронуты интересы безопасности государства, поэтому мне хотелось бы, чтобы они обсуждались без участия прессы", - приводит его слова "Интерфакс".