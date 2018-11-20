Три года ждут: новый Ил-96, про который Путина спросили в 2015-м, начали собирать в Воронеже

В Воронеже началась сборка планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М. Об этом сообщает пресс-служба Авиационного комплекса имени С.В. Ильюшина.

Уточняется, что на завершающей стадии находится разработка конструкторской документации, параллельно осуществляется сборка элементов планера.

Кроме того, идет контрактация по комплектующим изделиям, передает РИА Новости.

В июле Правительство РФ выделило Объединенной авиастроительной корпорации бюджетные инвестиции в размере 1,32 млрд рублей на финансирование объектов производственной инфраструктуры самолета Ил-96-400М.

Проект создания и организации производства модернизированного самолета реализуется с 2016 года, на это было направлено 5,9 млрд рублей.

Напомним, год назад на МАКС-2017 был представлен макет модернизированного Ил-96-400М. Самолет создается на базе серийного самолета Ил-96, при этом по сравнению с предыдущей версией, транспортные возможности нового лайнера будут расширены за счет удлинения фюзеляжа и установки более мощных двигателей ПС-90А1 взамен ПС-90А.

Удлинение фюзеляжа на 9 метров в Ил-96-400М обеспечивает увеличение пассажировместимости - машина сможет взять на борт до 370 человек.

Напомним, вопрос о перспективах возобновления производства Ил-96 Накануне.RU задавало Владимиру Путину на пресс-конференции в 2015 г. (именно на лайнерах такой модели летает сам президент). Как отметил глава государства, новый двигатель дает возможность развивать наше самолетостроение, в том числе самолет Ил-96. "Это было самым слабым звеном. У них хорошие двигатели, но наш - лучше, и самолет наш будет лучше!" - сказал тогда Путин. Надежность Ил-96 подтверждает тот факт, что за все время эксплуатации самолетов этого типа не было ни одного летного происшествия, в котором погиб бы хоть один человек.