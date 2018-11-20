20 Ноября 2018
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Происшествия Пермский край

Шесть человек, в том числе маленький ребенок, погибли в пожаре в Чусовом

В Чусовом сгорел жилой до, погибли люди, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.
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Огонь вспыхнул ночью в частном жилом доме, расположенном на улице Новостроящаяся. Погибли три женщины, двое мужчин и маленький ребенок. Возбуждено уголовное дело. На месте работает группа опытных и квалифицированных следователей-криминалистов.

В пресс-службе краевого управления МЧС Накануне.RU сообщили, что локализовали огонь в 1.35, открытое горение ликвидировали в 1.54, полностью огонь потушили в 2.38.

Пожар Чусовой улица Новостроящаяся(2018)|Фото: vk,com, Антон Сыров

Пожар Чусовой улица Новостроящаяся(2018)|Фото: vk,com, Антон Сыров

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Шесть человек, в том числе маленький ребенок, погибли в пожаре в Чусовом

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Теги: Чусовой, улица Новостроящаяся, пожар, смерть, ребенок



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