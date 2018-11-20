Шесть человек, в том числе маленький ребенок, погибли в пожаре в Чусовом

В Чусовом сгорел жилой до, погибли люди, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Огонь вспыхнул ночью в частном жилом доме, расположенном на улице Новостроящаяся. Погибли три женщины, двое мужчин и маленький ребенок. Возбуждено уголовное дело. На месте работает группа опытных и квалифицированных следователей-криминалистов.

В пресс-службе краевого управления МЧС Накануне.RU сообщили, что локализовали огонь в 1.35, открытое горение ликвидировали в 1.54, полностью огонь потушили в 2.38.