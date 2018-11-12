В Ишиме сестры-близнецы погибли, отравившись газом в частном доме

В Ишиме произошел пожар в жилом доме, погибли два человека, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления СКР .

Огонь вспыхнул 10 ноября в частном доме, расположенном по улице Дорожной. Следователи выяснили, что бабушка 14-летних близнецов, являясь их опекуном, попросила детей присмотреть за домом их прабабушки и затопить печь. Хозяйка жилища ранее попала в больницу №4 Ишима.

Не дождавшись возвращения сестер, женщина сама пошла в дом. В нем пахло газом, а девочки лежали без сознания. Прибывшим врачам "скорой помощи" спасти детей не удалось.

Возбуждено уголовное дело.