20 Ноября 2018
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Вниманию водителей: при подъезде к Екатеринбургу образовался сильный туман

На федеральной трассе Р-242 "Пермь - Екатеринбург" при подъезде к уральской столице образовался сильный туман. Об этом Накануне.RU сообщили в ФКУ "Уралуправтодор".
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Водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и не совершать опасных маневров, а также заранее планировать маршрут с учетом сложных условий видимости. Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Уральского федерального округа можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06. Звонок бесплатный.

Как сообщало Накануне.RU, в понедельник на Среднем Урале пассажирский автобус улетел в кювет и упал на бок. Авария произошла рано утром на трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган".

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Вниманию водителей: при подъезде к Екатеринбургу образовался сильный туман

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Теги: туман, трасса, Екатеринбург



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