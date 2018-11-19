На трассе в Свердловской области пассажирский автобус вылетел с дороги и завалился на бок

На Среднем Урале пассажирский автобус улетел в кювет и упал на бок. Авария произошла сегодня рано утром на трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган".

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД Свердловской области, все случилось около 8 часов 30 минут на 60 км трассы: по предварительным данным, водитель автобуса по маршруту "Казахстан - Екатеринбург" не справился с управлением, после чего транспортное средство вынесло в кювет.

Автобус завалился на бок. В этот момент в салоне было 17 человек. В результате пострадал один пассажир - женщина 1985 года рождения. С различными травмами ее доставили в Белоярскую больницу.

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняет Госавтоинспекция.