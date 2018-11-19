На трассе в Свердловской области пассажирский автобус вылетел с дороги и завалился на бок

19 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Происшествия Свердловская область Курганская область Уральский ФО

На трассе в Свердловской области пассажирский автобус вылетел с дороги и завалился на бок

На Среднем Урале пассажирский автобус улетел в кювет и упал на бок. Авария произошла сегодня рано утром на трассе "Екатеринбург - Шадринск - Курган".

Как сообщили Накануне.RU в УГИБДД Свердловской области, все случилось около 8 часов 30 минут на 60 км трассы: по предварительным данным, водитель автобуса по маршруту "Казахстан - Екатеринбург" не справился с управлением, после чего транспортное средство вынесло в кювет.

автобус, ДТП(2018)|Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Автобус завалился на бок. В этот момент в салоне было 17 человек. В результате пострадал один пассажир - женщина 1985 года рождения. С различными травмами ее доставили в Белоярскую больницу.

Все обстоятельства инцидента сейчас выясняет Госавтоинспекция.

автобус, ДТП(2018)|Фото: ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На трассе в Свердловской области пассажирский автобус вылетел с дороги и завалился на бок

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: автобус, ДТП, трасса, ГИБДД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 608

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети