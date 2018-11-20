20 Ноября 2018
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Политика В России За рубежом Украина

ЕС примет меры из-за ситуации в Азовском море

В ближайшее время Евросоюз намерен принять меры по ситуации в Азовском море.

"Это вопрос, над которым мы будем продолжать работать со странами – членами и институтами ЕС, включая принятие соответствующих целевых мер в ближайшие дни или недели", – заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

По ее словам, 19 ноября министры иностранных дел стран-членов Евросоюза обсуждали тему Азовского моря. После того, как Еврокомиссия подготовит меры по ситуации в Азовском море, о них будет объявлено официально.

Как отметила Могерини, ЕС ожидает от Москвы "прекращения ситуации" и направляет российским властям "ясный сигнал" об этом, ТАСС.

Напомним, в конце октября Европарламент без обсуждения принял очередную антироссийскую резолюцию, в которой выразил обеспокоенность действиями России в Азовском море. Резолюция состоит из 15 пунктов и осуждает активность России по проверке коммерческих судов в акватории Азовского моря и другие законные действия.

Отмечается, что санкции против России "будут усилены, если продолжится эскалация конфликта в Азовском море". При этом "конфликт" сводится к тому, что Украина начала жаловаться, что российские пограничники проверяют суда, направляющиеся в украинские порты, на что имеют полное право согласно Договору 2003 года.

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ЕС примет меры из-за ситуации в Азовском море

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Теги: Азовское море, ЕС



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