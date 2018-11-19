В Пермском крае назначили нового руководителя УФНС

В Пермском крае назначили нового руководителя УФСИН по региону, ведомство возглавила Чулпан Госсамова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации края.

Госсамову представил начальник Межрегиональной инспекции ФНС России по ПФО Валентин Роговой на III координационном совещании руководителей территориальных органов федеральной исполнительной власти, в котором принял участие и глава региона Максим Решетников.

Новый руководитель УФСИН приступила к работе в этой должности 16 ноября.

Кроме того, на совещании также представили еще двух руководителей территориальных органов федеральной исполнительной власти. Так, пост начальника отдела государственной фельдъегерской службы Российской Федерации в Перми занял Алексей Ерёмин, а пермский филиал ФГУП "Почта России" возглавила Ксения Ефимова.