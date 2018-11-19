Госдума рассмотрит 21 ноября основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы

19 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Путин сдает Курилы?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Уральский ФО Северо-Кавказский ФО Крым

Госдума рассмотрит 21 ноября основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы

Госдума 21 ноября рассмотрит основные направления денежно-кредитной политики на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как отмечается, с докладом будет выступать председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, с содокладами – главы комитетов по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по бюджету и налогам Андрей Макаров, по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

В этот же день в Госдуме выступит президент Молдовы Игорь Додон.

Также накануне, 20 ноября, Госдума во втором чтении изменения и дополнения в федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов.

"Мы договорились о том, что, если успешно будет принят во втором чтении этот законопроект, то он будет рассматриваться в третьем чтении в среду перед рассмотрением федерального бюджета на 2019 год", - добавил вице-спикер ГД Иван Мельников.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Госдума рассмотрит 21 ноября основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Госдума, ЦБ, денежно-кредитная политика



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 122

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети