Госдума рассмотрит 21 ноября основные направления денежно-кредитной политики на 2019-2021 годы

Госдума 21 ноября рассмотрит основные направления денежно-кредитной политики на 2019 год и на плановый период 2020–2021 годов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе нижней палаты парламента.

Как отмечается, с докладом будет выступать председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина, с содокладами – главы комитетов по финансовому рынку Анатолий Аксаков, по бюджету и налогам Андрей Макаров, по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

В этот же день в Госдуме выступит президент Молдовы Игорь Додон.

Также накануне, 20 ноября, Госдума во втором чтении изменения и дополнения в федеральный бюджет на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов.

"Мы договорились о том, что, если успешно будет принят во втором чтении этот законопроект, то он будет рассматриваться в третьем чтении в среду перед рассмотрением федерального бюджета на 2019 год", - добавил вице-спикер ГД Иван Мельников.