"Грязи многовато". После воскресного объезда Кургана главой Зауралья своей должности может лишиться начальник Жилинспекции

Глава Курганской области Вадим Шумков не стал отдыхать в свой законный выходной 18 ноября, а отправился в рейд по улицам города.

Врио губернатора побывал на улице Омской, где остался недоволен уборкой грязи вдоль дорог и наличием мусора возле АЗС. После Омской Вадим Шумков отправился в центр города - во двор дома №68 на улице Гоголя. Там к главе региона подошли жители и пригласили его своими глазами увидеть один из подъездов.

Войдя внутрь, местная жительница сообщила, что сама убирает собственный подъезд, в то время как этим должна заниматься управляющая компания и ее работники. Также жители пожаловались и на плохое качество капитального ремонта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе врио губернатора.

Вадим Шумков дал поручение главе администрации Кургана Андрею Потапову поставить ситуацию на контроль и жестко следить за тем, чтобы недобросовестных коммунальщиков призвали к ответу.

"Грязи, на мой взгляд, многовато. Я попросил коллег из муниципального образования посмотреть какие-то другие варианты уборки снега. Потому что есть места, где вдоль бордюров лежит очень много грязного снега", - сказал Вадим Шумков после осмотра улиц.

Вместе с главой региона и другими чиновниками объезжать воскресные улицы отправился и главный государственный жилищный инспектор региона Владимир Чупахин. Как сообщили Накануне.RU собственные источники в правительстве Зауралья, Шумков остался очень недоволен его работой.

"Глава региона остался крайне недоволен работой коммунальных служб и управляющих компаний по уборке города от мусора и грязи, а также работой Жилищной инспекции в данном направлении. Ведь наводить порядок в работе управляющих компаний - это их прямая обязанность.

Кроме этого, стало известно, что Чупахин - сам выходец из управляющей компании, а члены его семьи также трудятся в данной сфере. В частности, супруга Чупахина долгое время работала в одной из УК, а сейчас, чтобы не бросать тень на своего мужа, ее по его просьбе перевели на работу в подконтрольную УК организацию. Отсюда и вполне лояльное отношение руководителя жилищной инспекции к работе управкомпаний", - сообщил информатор.

Владимир Чупахин работает в государственной жилищной инспекции с 2000 года. С ноября 2016 года является руководителем региональной Жилинспекции.