Прокуратура в Ульяновске потребовала запретить игру про теракты в школах

Прокуратура Ульяновской области требует запретить онлайн-игру, сценарий которой основан на организации теракта в школе. Обращение направлено в суд.

Главный герой, по задумке разработчиков, должен уничтожить как можно больше учеников и педагогов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства, вход на страницы интернет-ресурса является свободным, предварительная регистрация и пароль не требуются.

По мнению сотрудников прокуратуры, игра противоречит действующему законодательству, которое требует оградить детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию.

Ранее сообщалось, что в Татарстане задумались о повышении минимального возраста, в котором можно покупать оружие. Причиной стала бойня в Керчи.

После трагедии Министерство просвещения РФ разработало законопроект, устанавливающий дополнительные ограничения на распространение информации среди несовершеннолетних. Уточнения должны внести в закон "О рекламе", в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Вступит проект в силу предположительно уже в марте.

Отметим, что законопроект появился в общем доступе за две недели до трагедии в Керчи, где студент-четверокурсник устроил стрельбу в стиле американского "колумбайна". Президент Владимир Путин назвал причиной случившегося "влияние Запада".

Еще в конце сентября Правительство РФ поддержало законопроект заместителя председателя Государственной думы Ирины Яровой, направленный на защиту жизни детей от так называемых "колумбайн-сообществ".