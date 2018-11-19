Глава структуры "Росатома" задержан в Крыму за взятку ФСБ

Руководителя АО "Научно-производственный комплекс "Дедал" (входит в "Росатом") и еще двух человек задержали в Крыму при передаче взятки.

Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки, совершенная группой лиц в особо крупном размере). Подозреваемым предъявлено обвинение, они арестованы, сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, подозреваемые пытались предложить взятку в размере 2, 5 млн рублей офицеру инженерно-технического отдела погрануправления ФСБ за содействие в приемке выполненных работ по установке и введению в эксплуатацию технических средств охраны государственной границы.

В октябре в Москве был задержан вице-премьер республики Виталий Нахлупин по подозрению в получении взятки. Суд арестовал его, а также бывших и. о. заместителя министра транспорта Валентина Дукорского и первого заместителя главы комитета по конкурентной политике Крыма Ярослава Сливки до 16 декабря.

Позже глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что давал собственные средства на оперативную разработку ряда местных чиновников по статье о взяточничестве.