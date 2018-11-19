Познакомиться с ходом подготовки к ШОС и БРИКС. Челябинск в ближайшее время посетит Виталий Мутко

Челябинск в ближайшее время планирует посетить заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Об этом заявил Борис Дубровский по итогам рабочего совещания в Москве по вопросам подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В ходе визита в Челябинск Мутко намерен познакомиться с ходом подготовки основных объектов саммитов.

Виталий Мутко назначен куратором строительства объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. На совещании в Москве он поставил задачу федеральным министерствам оказывать максимально оперативное содействие властям Челябинской области при урегулировании необходимых для подготовки к саммитам вопросов.

"На предмет принятия необходимых решений будут еще раз проанализированы возможности существующих федеральных госпрограмм. По всем вопросам, которые мы обсуждали в ходе встречи, даны поручения с конкретными сроками их исполнения", - рассказал губернатор.