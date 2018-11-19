Познакомиться с ходом подготовки к ШОС и БРИКС. Челябинск в ближайшее время посетит Виталий Мутко

19 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Челябинская область

Познакомиться с ходом подготовки к ШОС и БРИКС. Челябинск в ближайшее время посетит Виталий Мутко

Челябинск в ближайшее время планирует посетить заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Об этом заявил Борис Дубровский по итогам рабочего совещания в Москве по вопросам подготовки к саммитам ШОС и БРИКС, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В ходе визита в Челябинск Мутко намерен познакомиться с ходом подготовки основных объектов саммитов.

Виталий Мутко назначен куратором строительства объектов к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске. На совещании в Москве он поставил задачу федеральным министерствам оказывать максимально оперативное содействие властям Челябинской области при урегулировании необходимых для подготовки к саммитам вопросов.

"На предмет принятия необходимых решений будут еще раз проанализированы возможности существующих федеральных госпрограмм. По всем вопросам, которые мы обсуждали в ходе встречи, даны поручения с конкретными сроками их исполнения", - рассказал губернатор.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Познакомиться с ходом подготовки к ШОС и БРИКС. Челябинск в ближайшее время посетит Виталий Мутко

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Виталий Мутко, ШОС, БРИКС, саммиты,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 06.11.2018 14:48 Мск Дубровский попросил у Москвы 15 млрд рублей на подготовку к саммитам ШОС и БРИКС

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Одобряете ли вы диалог с Японией по Курилам?

Результаты 38

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети