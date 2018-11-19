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Происшествия Пермский край

Косолапый пермяк, убивший двоих людей, получил 22 года

В Перми за убийство двух человек отправили в колонию 38-летнего местного жителя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Преступник получил 22 года и месяц в колонии особого режима. Приговор в силу не вступил.

Напомним, тело 31-летнего жителя Кировского района нашли ночью 22 ноября напротив дома №29 по улице Чистопольская. У него – тяжелые раны головы. Кроме того, в этом же квартале нашли 52-летнего пермяка с аналогичными травмами. Его успели доставить в больницу, где он и умер. Причиной нападений стали хулиганские мотивы.

Совершение преступлений вменили местному жителю, которого объявили в розыск. Особыми приметами было то, что он при ходьбе прихрамывал на левую ногу, либо косолапил.

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Косолапый пермяк, убивший двоих людей, получил 22 года

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Теги: убийство, косолапый преступник



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Ранее 24.11.2017 15:43 Мск Косолапый пермяк убил двоих людей

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