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Общество В России

Министр просвещения встала на защиту проваливших тест по математике учителей

Министр просвещения Ольга Васильева защитила педагогов, получивших неудовлетворительный результат по итогам исследования Рособрнадзора.
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Само исследование Васильева назвала "незаконченным", а также "некорректным от начала и до конца". Вопрос о социологическом успехе этого исследования для меня остается спорным", — заявила министр, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, по результатам апробации единых федеральных оценочных материалов по таким предметным областям, как "математика и информатика" и "основы духовно-нравственной культуры народов России", не справились с работой почти 50% участников исследования.

По истории, экономике, "России в мире", русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей.

Наиболее успешно учителя справились с "обществознанием" и "правом".

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Министр просвещения встала на защиту проваливших тест по математике учителей

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Теги: учителя, образование, Ольга Васильева, Рособрнадзор



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