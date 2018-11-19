Министр просвещения встала на защиту проваливших тест по математике учителей

Министр просвещения Ольга Васильева защитила педагогов, получивших неудовлетворительный результат по итогам исследования Рособрнадзора.

Само исследование Васильева назвала "незаконченным", а также "некорректным от начала и до конца". Вопрос о социологическом успехе этого исследования для меня остается спорным", — заявила министр, сообщает РИА "Новости".

Как сообщалось ранее, по результатам апробации единых федеральных оценочных материалов по таким предметным областям, как "математика и информатика" и "основы духовно-нравственной культуры народов России", не справились с работой почти 50% участников исследования.

По истории, экономике, "России в мире", русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей.

Наиболее успешно учителя справились с "обществознанием" и "правом".