Почти половина учителей по предметам "Математика и информатика" и "Основы духовно-нравственной культуры народов России" оказались некомпетентны

Рособрнадзор подвел предварительные итоги исследования компетенций учителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

Исследование проводилось деперсонифицированно в тестовом режиме. В этом году в нем приняли участие 67 субъектов РФ и 22 тыс. учителей. В ведомстве подчеркнули, что его результаты никак не повлияют на работу участников исследования и школ.

По результатам апробации единых федеральных оценочных материалов по таким предметным областям, как "математика и информатика" и "основы духовно-нравственной культуры народов России", не справились с работой почти 50% участников исследования.

По истории, экономике, "России в мире", русскому языку и литературе получили неудовлетворительный результат почти четверть учителей. "Наиболее успешно справились с "обществознанием" и "правом". Самый высокий уровень подготовки продемонстрировали преподаватели родного языка и родной литературы", - говорится в сообщении.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов отметил, комментируя итоги, что "лучше объективная оценка, чем высокая и оторванная от реальности". "Во время подготовки кадров Министерству просвещения и Рособрнадзору необходимо спокойно анализировать результаты исследования, помогать учителю, сделать соответствующие выводы для системы педагогического образования и повышения квалификации чтобы наша система подготовки педагогических кадров была одной из лучших в мире", - резюмировал он.

Компетенция учителей исследуется в рамках Национальной системы учительского роста, которая вошла в указ президента Владимира Путина.

Напомним, недавний опрос ВЦИОМ показал, что экспертиза учебников непрозрачна для учителей, и лишь немногие из них доверяют ее результатам. Согласно исследованию, каждого пятого учителя из 1 тыс. 200 опрошенных не устраивает качество учебников.