19 Ноября 2018
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Общество Дальневосточный ФО Магаданская область

Носов: В планы развития Колымы должна быть вовлечена молодежь

В Магаданской области нет единой системы образования, направленной на патриотическое воспитание.

Как сказал руководитель управления по делам молодежи регионального министерства образования Юрий Белоусов, в школах все действуют на свое усмотрение.

Об этом Накануне.RU сообщили а региональном правительстве. Белоусов предложил принять областную концепцию воспитательной работы с молодежью. Также стоит пригласить в Магадан ведущих экспертов страны, которые передадут опыт и расскажут о новых формах работы по патриотическому воспитанию. Кроме того, рассматривается возможность запуска в регионе большого волонтерского проекта, связанного со знанием значимых исторических дат истории России.

Губернатор Сергей Носов поддержал предложения Белоусова и подчеркнул, что патриотическое воспитание молодежи – это та основа, которая будет надежным фундаментом в дальнейшем развитии каждого региона страны.

"Уверен, что в планы развития Магаданской области должна быть активно вовлечена колымская молодежь", - отметил Носов.

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Носов: В планы развития Колымы должна быть вовлечена молодежь

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Теги: Магаданская область, молодежь



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