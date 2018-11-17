17 Ноября 2018
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Политика В бывшем СССР Украина

В Киеве митинговали за отставку главы МВД Авакова

В Киеве состоялся автопробег и митинг у дома главы МВД Арсена Авакова с призывом уйти в отставку. Причиной акции организаторы назвали нераскрытые убийства и нападения, в том числе последнюю смерть - чиновницы Херсонского горсовета Екатерины Гандзюк, которую летом облили концентрированной серной кислотой.
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Участники акции скандировали "Авакова - на нары!". На заборе имения Авакова красной краской написали: "Кто заказал Катю Гандзюк". Также прикрепили множество плакатов: "Стоп ментовский беспредел", "Кто убил [журналиста] Павла Шеремета", "Аваков - вор" и другие.

"Когда нас убивают, Аваков постит лимоны с отдыха и лайкает сообщения о том, что активисты плохие. Вместо раскрытия преступлений нам пытаются донести мысль, что убивать людей, если их позиция тебе не нравится, - это нормально. Если не остановить этот террор, то все закончится очень плохо, приведет к хаосу внутри страны", - сказал Сергей Стерненко.

"Или они, или мы. Мы устали годами переживать постоянный прессинг. Ситуация в регионах абсолютно нездоровая", - заявил участник акции Виталий Устименко.

Кроме того, на акции требовали отставки генпрокурора Юрия Луценко. Впрочем, тот уже подавал в отставку, но его кум президент Петр Порошенко не принял ее.

В акции приняли участие члены нацистских движений.

Напомним, Аваков стал министром внутренних дел в день вооруженного переворота в Киеве 22 февраля 2014 года.

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В Киеве митинговали за отставку главы МВД Авакова

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Теги: Украина, Арсен Аваков



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