17 Ноября 2018
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Происшествия Центральный ФО

Количество погибших в ДТП с товарным поездом в Саратовской области увеличилось до пяти

Погиб пятый пострадавший в ДТП с автобусом и грузовым поездом в Саратовской области. По предварительным данным, авария случилась по виде водителя автобуса, который нарушил правила проезда ж/д переезда.

Как сообщила Накануне.RU официальный представитель МВД России Ирина Волк, в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ.

"Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств ДТП", - сообщила она.

В автобусе находилось семь человек. Двое выживших - пассажир и водитель - госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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Количество погибших в ДТП с товарным поездом в Саратовской области увеличилось до пяти

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Теги: Саратов, ДТП, грузовой поезд



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