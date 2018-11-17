На Украине будут переписывать учебники по истории

17 Ноября 2018
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Религия Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Бондаренко - Медведеву: Пора перейти на макарошки

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Политика В бывшем СССР Украина

На Украине будут переписывать учебники по истории

На Украине снова планируют переписать учебники по истории. В октябре министерство образования и науки страны создало рабочую группу для переработки учебников по просьбе депутатов Львовского облсовета. Они возмутились тем, что в учебнике для 10-го класса "История: Украина и мир" в пункте "Национальные воинские формирования в немецкой армии. Проявления коллаборационизма" помещен портрет главаря профашистской УПА (запрещена в России) Романа Шухевича. Депутаты потребовали изъять весь тираж.
Читайте также:

Также во Львове требуют убрать из учебников приравнивание батальонов СС "Роланд" и "Нахтигаль", состоявших преимущественно из украинских нацистов, к коллаборационистам.

В украинском министерстве, кроме того, обнаружили "гендерный дисбаланс" в учебниках по истории: только 9% изображений исторических личностей - это женщины.

Ведомство планирует переписать учебники для всех классов. В рабочую группу входят, в частности, сотрудники скандального Института национальной памяти под руководством Владимира Вятровича и Центра исследований "геноцида украинского народа".

"Особое внимание мы уделяем "голодомору", украинским диссидентам, УПА и многим другим фактам, которые были "искажены" в результате вмешательства в учебники истории прошлой власти", - сказал Вятрович.

При этом учебники уже переписывали после последнего переворота. По мнению, политолога Евгения Филиндаша, власть хочет угодить нацистам.

"Неспроста вся эта история с переписыванием учебников всплыла перед выборами", - уверен он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре спикер Рады Андрей Парубий похвалил Адольфа Гитлера за "прямую демократию".

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На Украине будут переписывать учебники по истории

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Украина, учебник, школа, образование



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Что привело к "церковному расколу" на Украине?

Результаты 534

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети