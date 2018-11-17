На Украине будут переписывать учебники по истории

На Украине снова планируют переписать учебники по истории. В октябре министерство образования и науки страны создало рабочую группу для переработки учебников по просьбе депутатов Львовского облсовета. Они возмутились тем, что в учебнике для 10-го класса "История: Украина и мир" в пункте "Национальные воинские формирования в немецкой армии. Проявления коллаборационизма" помещен портрет главаря профашистской УПА (запрещена в России) Романа Шухевича. Депутаты потребовали изъять весь тираж.

Также во Львове требуют убрать из учебников приравнивание батальонов СС "Роланд" и "Нахтигаль", состоявших преимущественно из украинских нацистов, к коллаборационистам.

В украинском министерстве, кроме того, обнаружили "гендерный дисбаланс" в учебниках по истории: только 9% изображений исторических личностей - это женщины.

Ведомство планирует переписать учебники для всех классов. В рабочую группу входят, в частности, сотрудники скандального Института национальной памяти под руководством Владимира Вятровича и Центра исследований "геноцида украинского народа".

"Особое внимание мы уделяем "голодомору", украинским диссидентам, УПА и многим другим фактам, которые были "искажены" в результате вмешательства в учебники истории прошлой власти", - сказал Вятрович.

При этом учебники уже переписывали после последнего переворота. По мнению, политолога Евгения Филиндаша, власть хочет угодить нацистам.

"Неспроста вся эта история с переписыванием учебников всплыла перед выборами", - уверен он.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в сентябре спикер Рады Андрей Парубий похвалил Адольфа Гитлера за "прямую демократию".