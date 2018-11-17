"Союз-ФГ" стартовал с космодрома Байконур

Ракета-носитель "Союз-ФГ" с грузовым кораблем "Прогресс МС-10" запущены с космодрома Байконур, сообщил Роскосмос. Стыковка "грузовика" с Международной космической станцией запланирована на 18 ноября, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 11 октября на 118-й секунде полета носителя "Союз-ФГ" один из боковых блоков не смог отсоединиться от центрального, произошла авария. На борту находились члены миссии МКС-57/58 российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг, им удалось спастись.

Позднее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что эксплуатация ракеты-носителя "Союз-ФГ" закончится в конце 2019 года.