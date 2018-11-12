Рогозин: "Роскосмос" откажется от ракеты Союз-ФГ

"Роскосмос" прекратит эксплуатацию ракеты носителя "Союз-ФГ".

Как написал на своей странице в Twitter глава корпорации Дмитрий Рогозин, эксплуатация ракеты-носителя "Союз-ФГ", которая используется для доставки экипажа на МКС, закончится в конце 2019 года. "Союз МС" с января 2020 года будет летать на РН "Союз 2.1а" с Байконура.

Также Рогозин сообщил, что в 2022 году начнутся беспилотные испытания новой ракеты среднего класса "Союз-5". Первый пилотируемый запуск планируется на 2023 года с новым пилотируемым кораблем "Федерация".

В 2023 году начнется эксплуатация второго стартового комплекса космодрома Восточный. С него будут запускать РН "Ангара" легкого и тяжелого классов.

Напомним, 11 октября запуск "Союз-ФГ" закончился неудачей. На 118-й секунде полета один из боковых блоков не смог отсоединиться от центрального, в результате чего и произошла авария. Экипажу корабля удалось спастись.

Комиссия сообщала, что еще две ракеты-носителя "Союз" могут иметь дефектный датчик, который привел к ЧП. Одна из них в Гвиане, а вторая - на "Байконуре".

После этого на космодроме Куру были проверены датчики ракеты "Союз-СТ". Как отмечалось, по результатам проверки проблем выявлено не было.