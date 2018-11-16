В ОЗК выявили беспрецедентное хищение зерна на сумму свыше 202 млн рублей

В "Объединенной зерновой компании" выявили беспрецедентные хищения зерна из хранилища на сумму 202,3 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Факт хищения зерна федерального интервенционного фонда устанолвен 15 ноября на АО "Орловская хлебная база № 36" в объеме 19 тыс. 035 тонн стоимостью 202 млн 284 тыс. рублей.

По факту хищения возбуждено уголовное дело.

"Принимаются меры по возмещению ущерба, нанесенного государству. АО "ОЗК" при взаимодействии с правоохранительными органами усилит контрольные мероприятия в целях поддержания мер по обеспечению продовольственной безопасности государства", - добавили в компании.