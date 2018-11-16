16 Ноября 2018
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Экономика Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО

Предприятие BP и "Роснефти" получило газовый участок на Ямале

Компания "Харампурнефтегаз" (СП "Роснефти" и BP) получило право пользования Харампурским участком недр в Ямало-Ненецком автономном округе. Распоряжение опубликовано на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Право пользования участком для разведки и добычи недр ранее принадлежало "Роснефти". Согласно распоряжению, оно переходит к компании "Харампурнефтегаза".

Напомним, запасы участка оцениваются в 975 млрд кубометров газа и 78 млн тонн нефти по АВ1+В2. Более 80% запасов газа — трудноизвлекаемые туронские залежи, на которые у "Роснефти" есть льгота по НДПИ в 79%.

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Предприятие BP и "Роснефти" получило газовый участок на Ямале

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Теги: Хампурнефтегаз, добыча газа, Роснефть



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