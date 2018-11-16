"Закрыли дыру в заборе": власти Екатеринбурга проявили заботу о покойниках, "закошмарив" малый бизнес

В Екатеринбурге собственника земельного участка, расположенного на Широкореченском кладбище, вынуждают сворачивать бизнес, перегородив подъездные пути к объектам хозяйственной деятельности, передает корреспондент Накануне.RU.

Ещё в начале этой недели поворот на кладбище с ул. Соболева перекрывали строительными плитами, а сегодня рано утром установили полноценный бетонный забор.

Собственник земельного участка Кирилл Говорухин рассказал Накануне.RU, что к расположенным там объектам теперь не только невозможно проехать, но и проблематично пройти. Поэтому все предприятия малого бизнеса по адресу Московский тракт, 7-й километр (автомойка, автосервис, складская база и другие, всего – 13 объектов недвижимости), где работают десятки людей, оказались перед угрозой закрытия.

"Мне сложно судить, кто действительно отдавал такие указания [о перекрытии дороги], но, на мой взгляд, муниципальные служащие действуют в стиле "лихих" 90-х годов прошлого века, – сказал Говорухин. – На этой неделе на целые дни они пригоняли городскую технику, чтобы перегородить нам проезд, вместо того, чтобы работать на муниципальных объектах".

Перекрытием руководил директор муниципального казенного учреждения (МКУ) "Служба городских кладбищ" Константин Калашников.

"На самом деле происходит восстановление забора, – заявил он Накануне.RU. – На территории кладбища есть производственные объекты, единственный въезд должен производиться со стороны Широкореченского мемориала [с ул. Репина, откуда заезжают, в том числе, похоронные процессии, причем, в строго установленные дни и часы], а со стороны улицы Соболева это просто была дыра в заборе".

По его словам, спорный проезд таковым не является, поскольку находится на кладбищенской земле, поэтому правильно говорить о "внутренней дороге, разделяющей секции кладбища, которая должна упираться в забор". А расположенные на частной территории объекты могут использоваться только для складского хранения.

"Там всё как-то так неопределенно, пока мы в этом разбираемся", – уточнил Калашников.

На вопрос, почему столько лет "дыра в заборе" никого не смущала, руководитель МКУ заявил, что в апреле этого года на территории складской базы, расположенной в "кладбищенском анклаве", был пожар. Поэтому в октябре здесь провели ревизию, по её итогам и решили навести порядок, восстановив забор. О своих намерениях, по словам Калашникова, представители "Службы городских кладбищ" официально уведомили владельцев объектов 6 ноября.

"Утверждения, что никто ничего заранее не знал [о готовящемся перекрытии], не соответствуют действительности", – утверждает директор МКУ.

Однако владелец участка придерживается иного мнения, заявляя, что периодически получал предложения о продаже этого участка от людей, которые непосредственно связаны с ритуальными услугами.

"Они неоднократно намекали, что у меня будут проблемы, если не соглашусь, а теперь, предполагаю, заинтересованные стороны нашли друг друга во времени и пространстве", – считает Говорухин, намеренный в дальнейшем отстаивать свои права в суде. Правда, до сих пор в его распоряжении нет документа, который можно обжаловать.

"В официальном документе от администрации [города] мне должны изложить причину, основание и какую-то мотивировку, чтобы в случае моего несогласия я обратился в суд, – объясняет владелец участка. – Либо мне ждать 30 дней плюс еще 10 дней на "пробег" почты, чтобы я мог при обращении в суд ссылаться на то, что на мои заявления никакой реакции не было".

Говорухин уверен, что в этом вопросе генератором идеи "восстановить забор" под предлогом наведения порядка на погосте было не руководство МКУ, а некие городские чиновники.

"Мы мирно сосуществовали, к нам вообще не было никаких претензий, все вопросы решались в рабочем порядке, – вспоминает он. – Но администрация в городе Екатеринбурге не так давно поменялась – и вот так резко, активно начались действия в отношении меня. Я просил предоставить мне официальное письмо, на основании которого идет перекрытие, дать срок несколько дней, чтобы на него ответить. Калашников в ответ на мои просьбы с кем-то консультировался по телефону, а в итоге мне отказали".

Есть предположение, что на этот участок претендует все-таки МКУ "Служба городских кладбищ", чтобы возобновить там захоронения. Сколько здесь может стоить одна могила, учитывая "престижность" некрополя на Широкой Речке, трудно даже представить.

В МКУ пояснили, что участок никогда не относился к Широкореченскому мемориалу, до выкупа частником он принадлежал администрации города. Но в то же время нельзя исключать возможность перевода такой земли в категорию "мест погребений", если сегодняшний владелец решит продать её муниципалитету.