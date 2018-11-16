После письма из Вашингтона Украина объявила, что будет покупать газ и уголь у США

Украина заинтересована в поставках сжиженного газа и угля из США, пока не покроет дефицит ресурсов собственными ископаемыми. Об этом заявил Reuters премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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Как сообщало Накануне.RU, неделю назад посол США на Украине Мари Йованович написала письмо Гройсману с советом не поддерживать добычу своего угля, а покупать у США. В противном случае у Украины будут проблемы, намекнула она.

"Сжиженный газ является очень интересным для Украины. Что касается угля, мы будем покупать его у наших международных партнеров", - признал Гройсман.