На Украине заявили о критической зависимости от российского топлива

Украину может ожидать топливный коллапс в случае прекращения поставок российских нефтепродуктов, заявил эксперт киевского Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Он отметил, что объём экспорта составляет почти 60%, а также напомнил о ситуации, когда сокращение поставок бензина из РФ и Белоруссии привело к повышению цен в стране.

"[В случае прекращения поставок] Мы просто не успеем быстро переориентироваться, и для нас это обычно будет коллапсом на рынке нефтепродуктов, — передаёт слова Корольчука "Обозреватель". — На других рынках может и не быть достаточных дополнительных объёмов, чтобы быстро перекрыть наш дефицит. В таком случае даже сложно спрогнозировать, до какого предела вырастет цена на нефтепродукты и как изменятся цены. И это будет катастрофическим ударом".

При этом эксперт выразил неуверенность в том, что Москва сама заинтересована в прекращении поставок нефтепродуктов и газа Киеву. В частности, он отметил, что за последние четыре года российские компании "увеличили сотрудничество с Украиной" в данной сфере, и потому прекращение поставок топлива будет для них потерей доходов.