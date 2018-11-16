16 Ноября 2018
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Происшествия Тюменская область

В Тюмени ФСИН отрицает избиение заключенного в тюремной больнице

Сотрудники системы исполнения наказаний отрицают факт избиения заключенного в ведомственной больнице. Никаких жалоб от него не поступало, сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления ФСИН.
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В СМИ появились сведения о том, что зэка якобы избили, когда он лежал в больнице после голодовки. Так ему хотели "закрыть рот", заставить не жаловаться на якобы сфальсифицированное против него дело.

В пресс-службе отметили, что заключенный прибыл в колонию в июле 2017 года. В августе он объявил голодовку в знак протеста против приговора и методов расследования его дела. Позже из-за того, что он похудел, и здоровье его пошатнулось, его перевели в больницу. Вскоре он начал принимать пищу.

Родственники и адвокат регулярно предпринимают попытки освободить осужденного из-за болезни. Однако согласно медицинским заключениям, имеющиеся диагнозы не входят в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания. В мае-июне 2018 года осужденный лечился в столице, где дважды его направляли на медицинское освидетельствование. Московские медики подтвердили, что болезни не мешают ему находиться в колонии.

Сейчас он находится под постоянным наблюдением врачей. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное. В экстренной и неотложной помощи он не нуждается. Жалоб уполномоченному по правам человека, и.о. прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях области от заключенного не поступало.

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В Тюмени ФСИН отрицает избиение заключенного в тюремной больнице

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Теги: колония, больница, УФСИН по Тюменской области, избиение



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