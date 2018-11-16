Губаха продает имущество, чтобы погасить долг перед компанией Вексельберга

Имущество Губахи Пермского края будет продано на торгах из-за долгов муниципалитета перед ресурсоснабжающей компанией "Т Плюс". За поставку тепла и электричества Губаха задолжала 31 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, город рискует лишиться 11 объектов недвижимости: пяти нежилых помещений и шести газопроводов. Имущество оценено в 10 млн руб.

Сейчас на объекты наложен арест, приставы передали имущество города в принудительную реализацию.