16 Ноября 2018
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Политика Приволжский ФО Пермский край

Губаха продает имущество, чтобы погасить долг перед компанией Вексельберга

Имущество Губахи Пермского края будет продано на торгах из-за долгов муниципалитета перед ресурсоснабжающей компанией "Т Плюс". За поставку тепла и электричества Губаха задолжала 31 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП России по Пермскому краю, город рискует лишиться 11 объектов недвижимости: пяти нежилых помещений и шести газопроводов. Имущество оценено в 10 млн руб.

Сейчас на объекты наложен арест, приставы передали имущество города в принудительную реализацию.

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Губаха продает имущество, чтобы погасить долг перед компанией Вексельберга

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Теги: Губаха, Т плюс, долги, УФСПП по Пермскому краю



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