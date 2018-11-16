В прикамской региональной службе по тарифам прошли обыски

В региональной службе по тарифам (РСТ) Пермского края прошли обыски, сообщил Накануне.RU информированный источник.

Их провели чекисты по поручению краевого управления Следственного комитета, сотрудники которого ранее возбудили уголовное дело.

Напомним, в октябре РСТ разделена на два министерства: жилищно-коммунального хозяйства, а также тарифов и энергетики. Главой первого стал депутат заксобрания Александр Шицын, второго – Андрей Кокорев, ранее занимавший пост замглавы Региональной службы по тарифам.