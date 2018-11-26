Обыски в прикамской РСТ проходили по делу о превышении полномочий

В прикамском управлении СКР высказались относительно уголовного дела, в рамках которого прошли обыски в региональной службе по тарифам (РСТ).

В ответе управления на запрос Накануне.RU говорится, что расследуется уголовное дело по факту превышения должностных полномочий сотрудниками региональной службы по тарифам и воспрепятствовании или законному предпринимательству. Об окончании расследования и отправке дела в суд сотрудники управления проинформируют через свой сайт.

Напомним, в середине ноября по поручению СК чекисты провели в РСТ обыски. В октябре РСТ разделена на два министерства: жилищно-коммунального хозяйства, а также тарифов и энергетики. Главой первого стал депутат заксобрания Александр Шицын, второго – Андрей Кокорев, ранее занимавший пост замглавы Региональной службы по тарифам.