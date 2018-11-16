16 Ноября 2018
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Общество В России

Персональные данные россиян обнаружили на общедоступных компьютерах в МФЦ

В компьютерах общего пользования в МФЦ обнаружены множество скан-копий паспортов и других документов, пишет "Коммерсант".

Журналисты проверили компьютеры, которыми может воспользоваться любой посетитель для загрузки копий документов на "Госуслуги". Выяснилось, что там можно обнаружить скан-копии паспортов, СНИЛС, анкет с указанием мобильных телефонов и реквизитов счетов в банках.

Хозяева документов, воспользовавшись общим компьютером, не удалили файлы, сотрудники МФЦ также не озаботились этим. Скан-копии любой желающий может скачать на внешний носитель или отправить себе по почте.

Эксперты отмечают, что на основании этих данных можно набрать микрозаймов или получить доступ к средствам на счетах людей.

Ранее сообщалось об утечке базы данных сотрудников Сбербанка. Имена и адреса электронной почты примерно 420 тысяч сотрудников Сбербанка были выложены на специализированном форуме phreaker.pro.

По предварительным данным, причиной утечки могли стать "злонамеренные действия кого-то из действующих или бывших сотрудников" банка.

В Сбербанке не стали отрицать факта утечки. Однако в пресс-службе подчеркнули, что опубликованная информация не представляет угрозы раскрытия персональных данных сотрудников и не несет угрозы клиентам банка.

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Персональные данные россиян обнаружили на общедоступных компьютерах в МФЦ

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Теги: мфц, персональные данные, паспорта



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