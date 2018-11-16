Турецкая прокуратура завершила расследование убийства посла РФ

В Турции завершили расследование уголовного дела об убийстве посла России Андрея Карлова.

Результаты расследования переданы для утверждения в прокуратуру, после дело отправится в суд, передает Regnum.

Посла РФ в Турции Андрея Карлова убили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Террорист несколько раз выстрелил в спину послу, ранения оказались смертельными.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что цель убийства – подорвать нормализацию отношений Москвы и Анкары, а также помешать борьбе с терроризмом в Сирии.

В апреле 2018 года турецкий суд выдал ордер на арест проживающего в США оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и семи его сторонников по обвинению в причастности к убийству посла.

По сообщению турецких властей, нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности.

Ранее сообщалось, что в Турции арестовали мужчину, который мог сыграть ключевую роль в организации убийства российского посла. По информации СМИ, подозреваемый входит в организацию Гюлена (FETO).