15 Ноября 2018
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край

В Перми машина аппарата краевого правительства насмерть сбила пешехода

В Перми машина, принадлежащая правительству края, насмерть сбила человека, передает корреспондент Накануне.RU.

В 6.15 по восточному обходу Перми в сторону перехода Старцева – Ива – Восточный обход ехал "Тойота лэнд крузер", которым управлял 32-летний водитель. На 19 км трасы он сбил пешехода, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления МВД.

По предварительной информации, пешеход шел по левому краю второй полосы движения в попутном направлении. От удара его отбросило на ехавший сзади "Киа рио". Пострадавший умер от травм. Выясняются все обстоятельства трагедии.

В пресс-службе правительства края Накануне.RU подтвердили информацию о том, что сбил пешехода водитель, работающий в учреждении, подведомственном аппарату краевого правительства. При этом он никого никуда не вез – в служебной машине водитель был один. Правоохранители выясняют личность погибшего – документов при нем не было.

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В Перми машина аппарата краевого правительства насмерть сбила пешехода

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Теги: аппарат правительства Пермского края, пешеход, сбил



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